Para concretar estos ataques, los ciberdelincuentes utilizan un programa invasivo y dañino, conocido como ransomware, que no afecta el funcionamiento de la computadora o los dispositivos, pero sí los archivos personales como imágenes, videos, textos y planillas de cálculo entre los más comunes. Una vez que la computadora ha sido tomada, el programa procede a cambiar la extensión de los archivos por una alfanumérica y así quedan bloqueados.

Ataques en Neuquén

La semana pasada, a Julio le desactivaron en el trabajo el antivirus para instalarle un programa y cuando volvió a utilizar la computadora el ransomware le había tomado todos los archivos del trabajo.

“Además, se metió a la nube donde tengo los archivos de la facultad y como teníamos conectado un disco externo con el backup también cifró los archivos. Por ahora dimos por perdido cuatro años de trabajo. Habrá que ver qué quiere hacer el dueño de la empresa porque nadie garantiza que pagues y te den la clave para recuperar la información”.

Por su parte, Sebastián, que es un usuario particular, sufrió el mismo ataque hace 10 días. “Mi hijo bajó un parche para un juego y debe haber ejecutado algo porque después me apareció toda la información cifrada”, contó el hombre.

“Dejaron un archivo txt con un mensaje en inglés y un link donde me mandaba a una página. Yo los contacté y les pedí una prueba de que tenían mi información y me enviaron siete fotos mías. Ahora voy a ver qué hago porque yo no puedo pagar un rescate por los montos que ellos piden, que son en dólares o Bitcoin. Voy a ver de explicarles y pedirles un descuento”, contó el neuquino a LMN.

Recuadro-hacker-página-28.jpg