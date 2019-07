En 15 minutos se puede saber si tenés gripe A o B

“¿Qué hacemos todos cuando tenemos fiebre, malestar o decaimiento? Vamos a la farmacia y compramos un medicamento, pero no vamos al médico. Eso es lo peor que se puede hacer, porque no hay ninguna droga que no tenga efectos colaterales”, advirtió. Y continuó: “Es fundamental contar con un diagnóstico preciso para saber qué tratamiento indicar. Hasta ahora, uno tomaba una muestra en un hospital y muchas veces tenía que mandarla a otro centro de mayor complejidad para saber si era influenza, por ejemplo. Todo eso demora unos días y tiene un costo elevado para el sistema de salud, además de obligar al profesional a medicar al paciente contra varias cosas por las dudas”.

Teijeiro contó que uno de los mayores problemas a la hora de diagnosticar enfermedades respiratorias es que muchas presentan los mismos síntomas. “Un estudio reciente demostró que de cada cinco pacientes que salen del médico con una receta de antibióticos, solo uno lo necesita realmente, por lo que estamos haciendo las cosas mal. Este tipo de sistemas permite diagnosticar con certeza y rápido, cosa fundamental”, enfatizó.

La prueba, llamada ID NOW, posibilita el diagnóstico a nivel molecular del ácido nucleico viral, causante primario del 80% de las bronquiolitis y del 60% de las neumonías en niños de hasta dos años. Actualmente se utiliza en 12 centros de salud argentinos públicos y privados: los hospitales Naval Pedro Mallo, Garrahan, Británico y el de Niños Pedro Elizalde, en Buenos Aires; el Laboratorio Central del hospital local y el Reina Fabiola, en Córdoba; el hospital Marcial Quiroga de San Juan, el Laboratorio de Salud Pública de Mendoza, los hospitales chaqueños Perrando y Roque Saenz Peña, el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias de Rosario y el hospital rionegrino Pedro Moguillansky.

