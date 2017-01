En 2016 hubo 64 muertos en accidentes de tránsito

NEUQUÉN

En decenas de hogares hay un vacío, un familiar que falta, alguien que no volvió a casa. No se trata de una cuestión de números, el dolor de la ausencia no entiende de estadísticas. Pero la enseñanza para los que quedamos es clara: hay que prevenir, concientizar y evitar lo eludible.

El alcohol, las malas maniobras y las altas velocidades son algunas de las tantas causas que dejaron a familias sin consuelo en 2016. En total, 64 víctimas se cobraron rutas y calles en el territorio neuquino.

A partir del relevamiento que realizó LM Neuquén, se pudo establecer que el mes más mortal del año fue marzo, con 11 víctimas. A este le siguen diciembre y abril, respectivamente. Mientras que la Ruta Nacional 22 mantiene su triste puesto como la más fatídica.

“Desde el alcohol cero, la franja de accidentes se mantiene regular”, afirmó el comisario inspector Andrés Bengolea, director de la Dirección de Tránsito.

“En tránsito hay una trilogía, en la que interviene el factor humano, el mecánico y el ambiental”, refirió Bengolea sobre los diversos agentes que influyen en un accidente.

“Habitualmente lo que falla es lo humano, ya sea por la habilitación (del vehículo), el consumo de alcohol y la afectación de los sentidos”, detalló el funcionario policial.

Rutas más trágicas

El 73 por ciento de los accidentes se produjo en rutas neuquinas. Después de la 22, el podio de siniestralidad se completa con la Ruta 7 (siete hechos) y la Nacional 40 (con seis).

Del total de episodios viales, el 44 por ciento se produjo por vuelcos o despistes. En 15 de los 64 casos estuvieron involucrados motos, ya sea porque las víctimas conducían o porque fueron atropelladas por los mismos vehículos.

En este sentido, cabe recordar uno de los casos que consternó a Junín de los Andes. El 12 de marzo, dos mujeres soldado que viajaban en moto por la Ruta Nacional 40 fueron embestidas de frente por una camioneta que invadió su carril. El conductor, hijo de un juez, manejaba con 0,90 gramos de alcohol en sangre.

Otros casos resonantes fueron las tragedias familiares ocurridas el 16 de julio en la Ruta 237, en Piedra del Águila, y el 10 de diciembre en la Ruta 41 en Cancha Huinganco. En ambos episodios, los vehículos volcaron y fallecieron cinco personas en total.

El 2017 arrancó con una víctima fatal en Zapala y un choque en Neuquén

La tragedia no se hizo esperar y el año inició con dos accidentes de tránsito. En el primero de los casos perdió la vida un hombre de 40 años, oriundo de Barda Negra, cuando intentaba cruzar la Ruta 14. Mientras que el segundo sucedió en pleno centro neuquino y salió herido un motociclista.

El accidente fatal ocurrió el domingo a las 21:30 sobre la Ruta 14 y calle Combate de San Lorenzo, en la zona del barrio Antena y Zona II en la ciudad de Zapala. Allí el conductor de un Volkswagen Passat que circulaba en dirección sur-norte chocó a un peatón que intentó cruzar la ruta.

“Había poca iluminación en el sector”, señaló el comisario inspector Jorge Leiva, director de Seguridad de Zapala.

De inmediato llegaron al lugar la Policía y la ambulancia del hospital local, quienes constataron que la víctima del accidente había fallecido.

Por su parte, el conductor del auto fue asistido por personal de la salud tras sufrir un ataque de nervios.

Imprudencia en el centro

En tanto, en esta capital, un joven motociclista resultó lesionado en un accidente ocurrido en la mañana de ayer. El hecho se produjo a las 8:30 en la esquina de las calles Carlos H. Rodríguez y Brown.

El comisario inspector Andrés Bengolea, director de la Dirección de Tránsito, indicó que en el lugar –una esquina semaforizada– impactaron un Fiat Palio y una moto de 150 cc. El joven de 23 años que iba a bordo de la moto fue trasladado al hospital, mientras que la conductora del vehículo fue asistida por una crisis de nervios.

“Tras una maniobra evasiva, el Fiat Palio colisionó contra un árbol”, detalló el comisario.