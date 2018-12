En 2018 convirtieron más de 1200 autos en chatarra

Este año el Ejecutivo consiguió dos importantes logros. Por un lado, incorporó al programa a los autos judicializados, un viejo anhelo de las autoridades, ya que ocupaban la mayor parte del depósito municipal de Parque Industrial. En tanto, también firmaron un convenio con la Municipalidad de Cipolletti para compactar autos y motos secuestrados en aquella ciudad.

Es consecuencia, las autoridades compactaron 781 motos (300 correspondían a Cipolletti), 443 automóviles (300 que habían sido abandonados en la calle y 143 secuestrados en operativos de Tránsito en Neuquén) y otros 70 vehículos que habían atravesado procesos judiciales.

Esta temporada estiman compactar 300 toneladas de chatarra.

Es por esto que en la Municipalidad están dispuestos a firmar convenios con otras localidades. “Aparecieron algunas propuestas, pero querían cambiar las condiciones de trabajo. Nuestra propuesta es que se haga en el depósito municipal de Parque Industrial porque es en el único lugar donde lo podemos controlar. De otra manera se presta a que caiga en prácticas clandestinas”, manifestó García.

90 por ciento de los autos secuestrados son retirados del corralón por sus dueños

Sólo los vehículos sin documentación permanecen en el depósito municipal de Parque Industrial a la espera de ser compactados.

El funcionario indicó que sólo el 8% de los vehículos secuestrados terminan compactados. Esto se debe, principalmente, a que los propietarios no tienen la documentación del rodado, por lo que no pueden justificar la titularidad de dominio automotor. “La mayoría son motos porque, por lo general, no tienen los papeles”, detalló.

A esto se le suma que, en ocasiones, las multas son más altas que el valor de la motocicleta, por lo que los dueños prefieren dejarla en el depósito.

Por la ordenanza 12636, la Municipalidad debe advertirles a los dueños de los vehículos que, en el caso de que no los retiren del depósito en los seis meses posteriores al secuestro, serán compactados. Asimismo, publica edictos en los medios para encontrar a los propietarios que no se presentaron a buscar sus rodados.

“Mucha gente prefiere dejarlo en nuestras manos antes que conseguir los papeles”, concluyó el funcionario municipal.

La máquina compactadora regresará a la ciudad en 45 días.

Por el momento no harán subasta

El secretario de Movilidad Urbana, Fabián García, aseguró a LM Neuquén que quieren darle continuidad a la compactación de vehículos y que no piensan en realizar subastas.

“No es un tema prioritario, es complejo y preferimos compactar”, comentó.

El funcionario de la Municipalidad de Neuquén argumentó que la mayoría de los automotores secuestrados son viejos y no están en condiciones de circular por las calles, ya que tienen grandes posibilidades de tener un accidente.

