"En Argentina no hay hambre", aseguró Gabriela Cerruti

En medio de acusaciones constantes de devaluación y de crecimiento de crisis, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti , salió a asegurar que en Argentina "no hay hambre" y desmintió los cruces de la oposición. No solo eso: apuntó fuerte contra Patricia Bullrich, a quien le recordó su paso por el catastrófico gobierno del 2001.

Además, Cerruti apuntó con un tiro por elevación contra el INDEC al asegurar que "voy a discutir un poco el tema de la medición de pobreza, que es polémico. Sabemos que solamente se mide por ingreso y entonces estás midiendo como pobre a familias que tienen determinado ingreso pero tienen otra cantidad de ayudas de parte del Estado".

Fue allí cuando la funcionaria marcó que "una cosa es alguien que no tiene para comer" y otra quien "no llega a fin de mes", y lanzó la sorpresiva sentencia: "en la Argentina no hay hambre".