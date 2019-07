En busca del voto que falta

No obstante, la estrategia del Presidente y la del líder de la fórmula de Cristina Fernández para captar a estos votantes no pueden alterar los lineamientos que contienen a la capa de votantes convencidos pero no fanáticos. Ese contexto, más la importancia geoeconómica que le confiere Vaca Muerta y la situación que configura la presencia del MPN con una boleta corta pero con prepotencia electoral, endulzó a Neuquén como destino para los presidenciables o sus compañeros de fórmula antes de las PASO, cuando quedará fielmente establecido el músculo con el que cada fuerza irá a la pulseada de octubre. Y si es necesaria una estrategia de largo aliento hasta el ballotage o si toda la carne va al asador en octubre.