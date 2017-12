En Chile piden viajar con tiempo para ver al Papa

Francisco llegará a Temuco el 17 de enero procedente de Perú, la primera etapa del viaje papal. En ese contexto, funcionarios del gobierno chileno visitaron la región para brindar una serie de recomendaciones a los viajeros.

Desde el 12 de enero se pondrá en marcha un operativo en cuatro pasos fronterizos, donde se reforzará el personal de distintos organismos con el fin de agilizar el tránsito en los cruces Cardenal Samoré, Mamuil Malal, Icalma y Pino Hachado.

La visita del santo padre se producirá en una fecha particular, ya que durante ese periodo se cruzan otros dos flujos de turistas: los que arrancan las vacaciones y los de tours de compras.

“Queremos que la visita del Papa sea una fiesta de la integración, por lo tanto, hemos abierto esta fiesta no sólo para que participen los chilenos, sino también personas de los países vecinos y de otras naciones”, indicó Reginaldo Flores, jefe de la Unidad de Pasos Fronterizos del gobierno de Chile.

Autoridades de ambos países vienen trabajando en conjunto desde agosto para facilitar el paso en la segunda quincena de enero. En ese contexto, desde el país vecino han planificado junto con la Policía de Investigaciones, la Aduana y el Servicio Agrícola Ganadero una ampliación de la infraestructura de los pasos fronterizos.

En este sentido, incrementarán el personal entre 30% y 40% en los cuatro cruces, que funcionarán con horario de verano, aunque se evaluará ante el flujo de personas si se debe ampliar.

Es obligatorio sacar entradas

Francisco visitará tres regiones durante su viaje apostólico a Chile: Tarapacá, Metropolitana y La Araucanía. En Temuco, la ciudad más cercana a Neuquén, el líder de la Iglesia celebrará una misa en el aeródromo de Maquehue.

Para poder participar, es preciso que los interesados gestionen con anterioridad una entrada gratuita, personal e intransferible que contendrá información relevante para acceder al predio.

El día del encuentro no será posible conseguirla y quienes no tengan el pase no podrán ingresar. Se debe tener en cuenta, además, que el 17 de enero será feriado en Temuco.

Existen dos formas de obtener una entrada: a través de la parroquia, movimiento, colegio o grupo de oración; y mediante la página www.franciscoenchile.cl/entradas, seleccionando la opción para extranjeros.