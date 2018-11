El EPAS dijo que no saben cuándo se resolverá ya que no detectaron dónde es el inconveniente.

Se cumple el segundo día sin agua en los barrios Confluencia y Mariano Moreno y a los vecinos se les agota la paciencia. Este viernes, desde el EPAS informaron que el suministro volvería a la tarde pero eso no ocurrió. Ahora, no saben cuándo se resolverá ya que no detectaron el inconveniente.