En Cutral Co, la violencia no cesa: balearon a un pibe

De acuerdo con la escasa información que pudo relevar la Policía sobre el ataque, el chico volvía el miércoles a su casa ubicada en el barrio Belgrano, ex 450 Viviendas de Cutral Co, cuando dos jóvenes en moto se le pusieron a la par y abrieron fuego.

El informe policial da cuenta de que dos balas lo alcanzaron, una le dio a la altura del estómago y la otra le habría traspasado el muslo de la pierna izquierda. Como el joven estaba a escasos metros de la casa, sus familiares lo asistieron y lo trasladaron en un auto hasta el hospital de la Comarca.

De la guardia lo derivaron de inmediato al quirófano, donde fue intervenido y estabilizado. Luego, por la gravedad de las heridas, decidieron trasladarlo al hospital Regional de Neuquén, donde se encuentra internado con pronóstico reservado.

Respecto de los motivos de la agresión, no se brindaron demasiados detalles porque están en plena etapa investigativa. No obstante, no descartan que el ataque esté vinculado a un ajuste de cuentas por un robo.

La causa quedó en manos de la fiscalía y ahora resta avanzar con la identificación de los agresores y su captura para poder formalizar una acusación.