Decenas de negocios en las principales ciudades de Estados Unidos cerraron ayer sus puertas en respaldo al "Día sin Inmigrantes", una convocatoria para protestar contra las políticas del presidente, Donald Trump, y poner en evidencia la influencia que tienen los inmigrantes en la economía del país.

La consigna, difundida por activistas en las redes sociales, fue "no ir a trabajar, no abrir nuestros negocios, no comprar en comercios o por Internet, no comer en restaurantes, no comprar combustible, no ir a clases, ni mandar a nuestros hijos a la escuela".

Decenas de restaurantes, bares y negocios de todo el país, que en general emplean a inmigrantes y dependen fuertemente de su trabajo para poder brindar su servicio, decidieron no abrir para mostrar su respaldo a la convocatoria.

La protesta nació a partir de las promesas de Trump de poner fin a la inmigración ilegal y se puso fecha luego de que el mandatario firmara un decreto para prohibir temporalmente la entrada de refugiados e inmigrantes de siete países de mayoría musulmana.

El decreto fue suspendido por una corte federal, pero la convocatoria se mantuvo en pie.

Mientras algunos restaurantes cerraron, otros abrieron pero prometieron donar parte de lo recaudado a grupos pro inmigrantes, informó la agencia de noticias Reuters.

Eric Bromberg, el dueño del popular restaurante neoyorquino Blue Ribbon, dijo que varios de sus locales permanecerían cerrados, pese al impacto económico.

"Realmente es para mostrar apoyo a nuestro personal y como equipo y familia", comentó.

Desde que Trump llegó a la Casa Blanca, el 20 de enero, enfrentó varias protestas de distintos colectivos.

Al día siguiente de la asunción, medio millón de personas, en su mayoría mujeres, colapsaron el centro de la capital, Washington, en una Marcha de Mujeres histórica de la que participaron estrellas como la cantante Madonna, el documentalista Michael Moore, y la actriz Scarlett Johanson, entre otros.