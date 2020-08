En el Lago Pellegrini no dejan entrar a los dueños de casas

Vecinos de Cinco Saltos que tienen casas de fin de semana en la villa del Lago Pellegrini denuncian que no los dejan entrar libremente. Se trata de propietarios no residentes que necesitan realizar arreglos de mantenimiento en las viviendas y garantizar que el inmueble se encuentre en buen estado.

"Somos alrededor de 40 propietarios no residentes, que vivimos en la ciudad de Cinco Saltos, que no podemos disponer de nuestras viviendas con libertad. El lago es un barrio más, no entendemos por qué lo aislaron de esta manera”, contaron los vecinos.