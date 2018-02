"En la U9 no se necesita ni un bosque ni un loteo"

El presidente de la Regional 1, Diego López de Murillas, criticó la creación de fronteras dentro del predio por la disputa que existe entre el Municipio y el gobierno provincial por hacer modificaciones en este espacio. “Como si se tratara de un TEG urbano, el gobierno provincial y el municipal se disputan acciones en el ámbito de la ciudad”, sostuvo el profesional y agregó: “Los rehenes de este juego son los ciudadanos”.

Para López de Murillas, la cesión de las tierras de la cárcel representa una oportunidad urbanística única en el centro de la ciudad, ya que permitirá generar un espacio público que ponga en valor todas las zonas aledañas y facilitar también la movilidad urbana dentro de la zona. En ese sentido, aseguró que ninguno de los extremos son buenos: “Ni un bosque ni un loteo; la ciudad necesita espacio público”.

El profesional se refirió a la división de las tierras, con el sector este destinado al Municipio y el oeste destinado a la órbita provincial. También refirió a los diversos modos de abordaje sobre ese tipo de espacio: el Municipio piensa en instrumentar un proyecto gestado en Buenos Aires, mientras que el Ejecutivo provincial abrió un espacio de consultas a los vecinos pero lo limitó al titularlo “pulmón verde”.

En ese sentido, desde el Colegio destacaron la iniciativa provincial de tratar de establecer un programa de necesidades para que sean los ciudadanos quienes aporten ideas sobre el uso del espacio. Sin embargo, aseguraron que no hay que dejar de lado la mirada técnica para proyectar ideas superadoras que mejoren la calidad de esos espacios públicos con propuestas atractivas que generen luego la apropiación por parte de la ciudadanía.

“Los programas o usos para esa área deben ser destinados al uso común y público, y con la diversidad necesaria para hacerlo sostenible”, remarcó el arquitecto sobre esta posibilidad de planificación urbana que, a su entender, excede las 9 hectáreas de la cárcel para abarcar toda su zona de influencia.

“Los espacios públicos deben ser orientados a los valores que la ciudad requiere, inclusivos, equitativos, amables, el espacio público genera pertenencia, identifica y da calidad de vida para todos los habitantes de la ciudad”, resaltó López de Murillas.

Para llegar a concebir el espacio más adecuado y que beneficie a todos, desde el Colegio aseguraron que es necesario que las tres administraciones, tanto nacional como provincial y local, trabajen de manera mancomunada y generen tanto un programa de necesidades con participación ciudadana como un concurso público para que se presenten proyectos de forma transparente y democrática.

La Municipalidad comienza hoy con la apertura de calles

Desde el Municipio local se informó que hoy comenzará el trabajo de apertura de calles en el predio que ocupaba la Unidad 9, luego de que el intendente Horacio Quiroga se reúna con el presidente de la AABE (Agencia de Administración de Bienes del Estado), Ramón Lanús para firmar el acuerdo que habilita al Municipio a iniciar los trabajos.

Por su parte, el secretario de Movilidad Urbana, Fabián García, le aseguró a este diario que hoy también se presentará el proyecto que se gestó desde el gobierno nacional para rediseñar las 4,5 hectáreas que serán administradas por la gestión de la ciudad.

Explicó también que los trabajos de apertura comenzarán por la calle Villegas e incluirán el desarrollo de luz, gas, agua, cloacas y cordón cuneta para todo el sector.

“La gestión municipal quiere seguir construyendo ciudad allí donde no la hay y es lo que se hará en las tierras de la U9, donde hoy tenemos un solo contribuyente y que no paga nunca”, sostuvo el funcionario.

La apertura de calles en el enorme predio que ocupa la cárcel federal permitirá una mejor fluidez en el tránsito de la zona, especialmente en el sentido norte-sur y viceversa. Las obras beneficiarán a miles de vecinos que viven en la zona centro este, Santa Genoveva y Villa Farrell.

Nogueira se sumó a la mediación

El diputado provincial por Libres del Sur, Santiago Nogueira, también se pronunció en relación con los cruces que se dan por la utilización del predio de la Unidad 9 y mencionó que “Gutiérrez y Quiroga deben dejar la disputa política”. “Hay que hacer un solo proyecto en el predio de la U9, esta es la última oportunidad que tiene la ciudad para modificar su trama urbana”, consideró.

En una conferencia de prensa, el legislador solicitó que ambas administraciones trabajen de manera coordinada para garantizar sustentabilidad ambiental, económica y social. Su partido presentó tanto en el Concejo Deliberante como en la Legislatura un proyecto con aportes para el uso de ese espacio de 9 hectáreas. “Esto no tiene que caer en la lógica de una disputa política porque se estaría desaprovechando la oportunidad de pensar en un proyecto integral para las 9 hectáreas”, remarcó el diputado, y aseguró que es necesario que no se dividan ni se superpongan los proyectos. En su lugar, solicitaron que se presentara un solo proyecto de modificación y no dos por separado.

