"Antiguamente se decía de no comer carne, el sentido del ayuno es que asumimos la palabra de Dios, que visites al enfermo, que salgas en ayuda del desfavorecido, que no te abuses del pobre. Lo hemos reducido a gestos o ritos que no responde a la verdad y a la palabra de Dios", reflexionó monseñor Croxatto, en diálogo con LU5.

Dijo que "esos ritos no nos llenan y terminan vaciándonos" y que en cambio lo que significa el ayuno "es volver a situarnos que camino con otros, la cruz es de todos".

Cuando estaba en el norte no le podía decir que no coman carne, el 50% eran aborígenes que apenas tenían y comían lo que tenían en la olla

Sus pensamientos van en consonancia con el pensamiento del cura Rubén Capitanio quien manifestó que "la vida cristiana no pasa por el estómago sino por el corazón".

Monseñor ejemplificó su comentario sobre comer o no comer carne en un día como hoy: "Cuando estaba en el norte no le podía decir que no coman carne, el 50% eran aborígenes que apenas tenían y comían lo que tenían en la olla. Cuál es el ayuno de ese día, ayudarlos a compartir la mesa con ellos".

E indicó: "Este Viernes Santo es para nosotros el volver a despertar en todos los creyentes. El sufrimiento del señor Jesús. Queremos hacer memoria de lo que el hijo de Dios hizo por nosotros", agregó.

