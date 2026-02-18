Entre ritos y ayuno: qué es el "Miércoles de Ceniza" y por qué se celebra este 18 de febrero

Con la finalización del Carnaval , llega en la jornada siguiente una fecha importante para los católicos. Se trata del Miércoles de Ceniza que se conmemora este 18 de febrero.

Se trata del inicio de la Cuaresma , un periodo de seis semanas que funciona como antesala de la Semana Santa .

La fecha, que se ubica cuarenta días antes del Domingo de Resurrección —sin contar los domingos—, invita a la reflexión, el ayuno y la preparación espiritual, en una tradición de profundo significado religioso que tiene su origen en los primeros siglos del cristianismo .

Miércoles de Ceniza: por qué se celebra este 18 de febrero

Se trata de una fecha móvil que puede oscilar entre el 4 de febrero y el 10 de marzo, siempre supeditada al calendario lunar que rige la Pascua.

Es un día de oración y ayuno compartido por las tradiciones católica, anglicana, luterana y otras confesiones protestantes.

miércoles de ceniza 1200.jfif

El rito de la ceniza: “Polvo eres y en polvo te convertirás”

Las palabras pronunciadas durante el rito –“Polvo eres y en polvo te convertirás”– no buscan generar pesimismo, sino recordar la naturaleza transitoria de la existencia humana frente a la promesa de trascendencia espiritual. El gesto central es la imposición de la ceniza en forma de cruz sobre la frente de los fieles. Estas cenizas tienen un origen específico: se obtienen al incinerar los ramos de olivo y palmas bendecidos en el Domingo de Ramos del año anterior.

¿Qué simboliza? La ceniza es un signo bíblico de conversión y arrepentimiento. En la antigüedad, los hebreos se cubrían con ella cuando querían mostrar su dolor ante Dios. Fue bajo el pontificado de Urbano II cuando este rito se integró formalmente en la Iglesia Romana. Representa la fragilidad de la condición humana y la disposición al cambio interior.

En este día religioso, las normas del Código de Derecho Canónico y de la Conferencia Episcopal Española obligan a guardar ayuno y abstinencia el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo y abstinencia sólo los otros viernes de Cuaresma.

cual-es-el-origen-del-miercoles-de-ceniza-1200x675.jpg

¿En qué consiste el ayuno?

El ayuno consiste en hacer una comida al día, pero no se prohíbe tomar algo por la mañana o por la noche. El Código de Derecho Canónico y la Conferencia Episcopal dictan normas estrictas para este día y para el resto de la Cuaresma con el fin de fomentar el espíritu de sacrificio. El ayuno (Miércoles de Ceniza y Viernes Santo) deben hacerlo los mayores de edad (18 años) y hasta los 59 años cumplidos. Para los menores y ancianos no obligados por la ley del ayuno, se recomienda fomentar un “auténtico espíritu de penitencia” adaptado a sus posibilidades.

Con respecto a la abstinencia, se refiere a la prohibición de comer carne. Esta norma se aplica todos los viernes de Cuaresma, a menos que coincidan con una solemnidad. Obliga a los que han cumplido 14 años.

Más allá de la privación de alimentos, la Iglesia subraya que la Cuaresma debe ser un tiempo para realizar obras de caridad, dedicarse a acompañar a las personas que necesitan cuidados y atención, orar con mayor intensidad y cumplir con mayor fidelidad las obligaciones diarias.