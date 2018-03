En patín y bajo el agua

Cabe recordar que el año pasado Sol Pérez realizó una coreografía sobre patines en el ritmo libre y fue duramente criticada por De Brito.

Sin acquadance

Luego, Lourdes sorprendió al anunciar que los futuros participantes deberán ir “preparando las “antiparras”. “Hay otro ritmo: va a ser nadando bajo el agua. Pero nadando, nadando, no el acquadance. Es nado sincronizado y están preparando todo un sistema para grabarlo”, adelantó la morocha.

Hay quejas

Mientras el conductor y su panelista daban los detalles de los dos nuevos ritmos, Mica Viciconte -que aguardaba en un móvil- se mostró poco feliz. Es que la rubia de Combate no sabe patinar y mostró su disconformidad. “Me matan. No, no, no...”, se lamentó la novia de Poroto Cubero. “No sé patinar”, reconoció luego Viciconte preocupadísima ante la noticia, después de que Chato Prada confirmara el interés de la producción de contar con ella en la pista. “Me compré patines y los vendí enseguida porque me lastimé. Me da miedo”, cerró Mica.

De Brito mostró su mala onda con una seguidora suya

Buenos Aires

El periodista de espectáculos y uno de los jurados del “Bailando 2018” no fue muy amable con una seguidora que le pidió un breve video. A través de Twitter le solicitó a Ángel un saludo a una familiar que cumple 15 años: “Hola, Ángel. Soy de Córdoba, sólo quiero pedirte un favor, mi cuñada cumple 15 años y quisiera que vos la saludes con un video. Por favor. Sería un lindo regalo. Ojalá pudieras darme el gusto. Se llama Catalina, y de parte de Anto y Dani Junior”. Si bien no se negó a responder, De Brito publicó su negativa con una ironía que fue cuestionada. “Si no llega, arranquen el carnaval carioca”, fue la respuesta de mal gusto que recibió su seguidora en la red del pajarito donde él tiene más de tres millones de seguidores.