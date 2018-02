En Pol-ka estarían analizando echar a Darthés de Simona

En el programa Chiche 2018 (Crónica) comentaron que las autoridades de la empresa se habrían reunido para analizar los pasos a seguir con el polémico actor. En el caso de que ocurra, las autoridades de Pol-Ka estarán llevando adelante la misma medida que Netflix tomó con Kevin Spacey en House of Cards, quien fue despedido luego de que un joven lo denunciara por abuso sexual; o de Televisa, que cortó toda relación laboral con Gustavo Loza, el director mexicano que habría violado a la bellísima actriz Karla Souza.

En tanto, el intérprete ya manifestó que él no renunciaría a su papel en la ficción juvenil.

Su descargo

Anita Coacci dijo presente en la edición de ayer de Intrusos y volvió a contar el dramático episodio en el que Darthés la obligó a tocarle los genitales.

“Mientras yo hablaba, me miró y se me vino encima. Fue un segundo. Él me atropella, me tira contra la pared, me empieza a besar y a meterme la lengua. Me agarró la mano, sacó su pene y lo puso en mi mano. Me dijo ‘mirá cómo estoy’. Yo le digo ‘pará, pará’. Y justo entró una chica de vestuario”, relató la joven en un mano a mano con Jorge Rial, a lo que Darthés respondió en un breve descargo en el ciclo Todas las tardes: “Es falso. Es absurdo. Es un invento. Desconozco absolutamente lo que dice esta mujer”. ¿Qué pasará con Darthés?.