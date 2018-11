En Silicon Valley cuidan a sus hijos de sus productos

¿Cómo limitar el tiempo frente a los dispositivos? El ex director de productos de Google, Hunter Walk, quien además supervisó los proyectos de Youtube, tiene un iPad con una etiqueta que dice: “Producto que ya no compramos”. Y Athena Chavarria, ex asistente ejecutiva en Facebook, ahora dedicada a la filantropía, es tajante: “El diablo vive en nuestros celulares y está arruinando la mente de los jóvenes”. Ella no dejó que sus hijos tuvieran un celular hasta la escuela secundaria y aún se los tiene prohibido cuando están en el auto, además de limitarles el uso dentro de la casa. “Hay padres -agrega- que me preguntan cosas como: ‘¿No te preocupa no saber dónde están tus hijos cuando no puedes encontrarlos?’. Y yo les respondo: ‘No necesito saber dónde están mis hijos cada momento del día’”.

celulares

El director de una empresa tecno dice de las pantallas: “Entre los dulces y la cocaína, se parecen más a la droga”.

Los líderes en tecnología están consumiendo el trago amargo de ver cómo las herramientas que construyeron impactan en sus hijos. Por ejemplo, Chris Anderson, director ejecutivo de una empresa de robótica y drones, es fundador de GeekDad. com, una web sobre crianza para una comunidad de amantes de la tecnología. “En la escala entre los dulces y la cocaína en crack, se parecen más a la droga”, sentenció sobre las pantallas. Y agregó que los técnicos que crearon estos productos y los escritores que observaron la revolución tecnológica -él fue editor de un medio especializado en tecnología- fueron ingenuos. “Creímos que podríamos controlarlo, pero esto va más allá de nuestro poder. Estas tecnologías van directamente a los centros de placer del cerebro en desarrollo. Entender la situación está más allá de nuestra capacidad”.

Adictos: Los especialistas dicen que cualquier tiempo dedicado a las pantallas es mucho.

Anderson tiene cinco hijos y 12 reglas tecnos: no usar celulares hasta el verano antes de la secundaria, no usar pantallas en las habitaciones, atenerse a bloqueos de cierto contenido en la red compartida en el hogar, no usar redes sociales hasta los 13 años, no tener iPads y que sus smartphones tengan activados Google Wifi para controlar los horarios que pueden pasar frente a la pantalla. “No supe qué les estábamos haciendo a sus cerebros hasta que comencé a observar los síntomas y las consecuencias. Cometimos todos los errores imaginables”, finalizó.

En casa de ingeniero, tecno de palo

Saben de qué hablan

Tim Cook, director ejecutivo de apple, dijo que no dejaría que su sobrino tuviese redes sociales. Bill Gates prohibió los celulares a sus hijos hasta la adolescencia. Y steve Jobs no dejaba que sus hijos se acercaran a los iPads.

Ayudar a entender

John Lilly, un capitalista de riesgo que vive en silicon Valley y fue director ejecutivo de Mozilla, contó que intenta ayudar a que su hijo de 13 años entienda que quienes crearon la tecnología en realidad lo están manipulando.