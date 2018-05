En su paso por Neuquén, Nico Vázquez visitó la Bodega Schroeder

Equipo hermoso que está terminando en 2 semanas esta aventura hermosa y de tanta bendición. Falta gente de la artística y de la técnica porque fueron casi 3 años, subiéndonos a casi todos los escenarios posibles. Dando todo hasta el final mas de 40 lugares distintos en la Argentina y Uruguay a sala llena. Nos vieron mas de 350.000 espectadores! #ElOtroLadoDeLaCama quedará en la historia y en nuestro corazones, pero no por lo que logramos, sino por todo lo que vivimos. Gracias al público por tanto amor! Trabajar en equipo desde siempre y con amor y humildad marca la diferencia. Feliz día! ❤️ Pd: 550 funciones y nunca se suspendió!

