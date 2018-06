En su peor momento

Hasta el momento, la hija del chimentero no recibió la visita de su ex pareja, Facundo Ambrosini, ni tampoco de su padre ni hermana. El conductor de Intrusos no hizo ninguna mención al respecto en las redes sociales.

“Ya voy a salir. Dame fuerzas, Dios”, escribió la joven de 19 años la noche de lunes en su cuenta de Instagram, llevando preocupación sobre su estado de salud.

Al límite: El cuadro clínico puede tener que ver con el estrés que está sufriendo la joven de 19 años.

¡Te detesto, sos lo peor que me pudo haber pasado en la vida! Siempre haciéndote el presente y sos más ausente que cualquiera”.

Durísima

Sumado al mal momento que está pasando, Morena volvió ayer a un nuevo y fuerte contraataque hacia su padre: “Sos lo peor que me pudo haber pasado”.

Acompañada en su internación por tres amigas, utilizó nuevamente las redes para narrar los motivos de su enojo: “J.R. Dios mío! No te das cuenta que estoy sola y las únicas dos personas que están conmigo 24 horas las echás?”, escribió y remató: “¿Tan basura podes ser?”.

“¡Te detesto, sos lo peor que me pudo haber pasado en la vida! Siempre haciéndote el presente y sos más ausente que cualquiera”, escribió Morena, y le deseó “el mal” a Rial: “Ojalá todo el mal que me hiciste en esta vida, y no sólo a mí, te vuelva”.