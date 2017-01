En su primera misa de 2017, el Papa habló de "orfandad espiritual"

Vaticano.- En su primera misa de 2017, el Papa habló de la “orfandad espiritual” y la denominó como “un cáncer que silenciosamente corroe y degrada el alma”. “La pérdida de los lazos que nos unen, típica de nuestra cultura fragmentada y dividida, hace que crezca ese sentimiento de gran vacío y soledad. La falta de contacto físico, en lugar del virtual, va cauterizando nuestros corazones, haciéndolos perder la capacidad de la ternura y del asombro, de la piedad y de la compasión”, dijo ante miles de fieles en la Basílica de San Pedro, en el marco de los festejos por la Jornada Mundial de la Paz.

En esta ceremonia, Francisco pronunció su homilía y defendió que “la humildad y la ternura no son virtudes de los débiles sino de los fuertes: no es necesario maltratar a otros para sentirse importantes. En las sociedades actuales se corre el riesgo de sucumbir a la corrosiva enfermedad de la orfandad espiritual que aparece cuando se apaga el sentido de pertenencia a una familia, a un pueblo, a una tierra, a Dios”, subrayó el pontífice. Además, destacó a las madres que “son el antídoto más fuerte ante nuestras tendencias individualistas y egoístas, ante nuestros encierros y apatías. Una sociedad sin madres no sería solamente una sociedad fría sino una sociedad que ha perdido el corazón. Aprendí mucho de esas madres que, teniendo a sus hijos presos o postrados en la cama de un hospital, o sometidos por la esclavitud de la droga, no se dan por vencidas y siguen peleando para darles a ellos lo mejor”.