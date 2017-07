En varios colegios mañana no podrán retornar a clases

Según denunciaron desde ATEN Capital, hay varias escuelas que presentan graves fallas en la infraestructura o que no cuentan con el personal suficiente para que comiencen otra vez las clases en la ciudad.

Angélica Lagunas, secretaria general de la seccional capitalina, explicó que la primaria 205 de Alta Barda no comenzará las clases porque los arreglos previstos para las vacaciones de invierno no se terminaron a tiempo, mientras que la Escuela 199 no iniciará por la falta de auxiliares de servicio para cubrir algunos turnos.

A la espera de porteros

En la EPET 17, por su parte, aún falta que se designen tres porteros para poder dar inicio al ciclo, mientras que la incertidumbre reina en la Escuela 125, donde la falta de espacio obligaba a sortear los grados que podían tener clases.

Según detalló Lagunas, las falencias de las escuelas a esta altura del año fueron informadas por el gremio y difundidas a través de los medios. Sin embargo, la sindicalista aclaró que cuando plantearon el caso en la dirección de distrito, “lo desconocían”.