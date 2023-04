En vivo: seguí el acto de Cristina Fernández de Kirchner en La Plata

La vicepresidenta se expresó en estos términos al brindar una clase magistral en el Teatro Argentino de La Plata, en el marco del lanzamiento de la Escuela Justicialista Néstor Kirchner. El intervención de Cristina comenzó con el pedido a sus militantes que "no se hagan los rulos", en referencia a que habrá que esperar para saber si será o no candidata presidencial este año.

"Tranquilos, tranquilos, no se hagan los rulos, ya se los dije muchas veces", resaltó la titular del Senado en el inicio del acto. La ex presidenta volvió a utilizar la frase de los "rulos", luego de hacerla popular en 2011, cuando no había decidido todavía si iba a competir por la reelección. La usó nuevamente en 2015.