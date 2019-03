En ese momento no se pudo determinar a quién pertenecía la mochila dado que no tenía ningún tipo de ticket de identificación. Como si fuera poco, ninguno de los pasajeros la reconoció como propia y los choferes manifestaron que no recordaban haber visto cuando y quien despachó ese equipaje, que se encontraba en la bodega del micro.

Tras el procedimiento, se le dio informe al Fiscal Federal Leonel Gómez Barbella. La autoridad federal, en el marco de la investigación, solicitará "material de trascendencia" en las terminales de pasajeros donde hubo ingreso y egreso de pasajeros para continuar con la investigación. En tanto, personal de la Agencia de Investigación Científica levantó rastros en los panes de marihuana y en la mochila.

