Encuentran muerto a Jon Paul Steuer, de Star Trek

Los Ángeles.- Jon Paul Steuer, que de niño interpretó a Alexander Rozhenko, hijo de Worf, en Star Trek: The Next Generation, fue hallado muerto el lunes a los 33 años. Su fallecimiento fue anunciado por el grupo de música del que era parte, P.R.O.B.L.E.M.S., aunque aún no se han confirmado las causas de su deceso. Cientos de fans de Star Trek han publicado sus condolencias y tributos en internet, entre los que no ha faltado la archiconocida cita del señor Spock, que le han dedicado así: “Larga y próspera vida en los cielos”.