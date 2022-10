Enojados con las tarifas y la falta de gas, cortarán las rutas de Vaca Muerta

Reclaman por la falta de obras de gas no sólo en el sector conocido como la meseta sino también en sectores del bajo de la localidad, que tampoco cuentan con el servicio. “La gente que no tiene gas se tiene que calefaccionar de alguna manera, tenemos boletas de luz que son directamente impagables”, aseguró Luis Castillo, uno de los voceros de los vecinos que trasladarán su reclamo a las rutas de Añelo.

Los vecinos quieren gas natural. Viven al lado de los pozos que dan gas al país, pero a ellos no les llega porque no hay infraestructura. “Hablan tanto de que van a construir el gasoducto a Buenos Aires y la gente de Añelo no tiene gas. Debajo de nuestros pies pasa el gas, pero no tenemos gas en varios barrios y encima tenemos que pagar una locura de luz”, se quejó Castillo en declaraciones a LMNeuquén.

En la meseta, que es donde reside, hay sólo un sector que cuenta con el servicio de gas. “Yo tengo gas y pago 48 mil pesos de luz. Los planes de vivienda que entregaron vinieron sin gas. Tenemos boletas de vecinos que no tienen gas y tienen que pagar 35 mil pesos en un monoambiente o jubilados que viven solos y pagan 20 mil pesos”, ejemplificó.

Destacó que no todos los pobladores de Añelo trabajan en empresas vinculadas al petróleo. Algunos lo hacen en comercios y otros en labores informales como madres solteras que viven del planchado.

“Cada uno va a estar con la boleta de la luz en la mano para mostrar la causa del reclamo, el por qué tenemos que tomar esta drástica medida", dijo el vocero.

Y luego aseguró que "Será corte total en las rutas 7 y 17, los accesos a los yacimientos. Será un bloqueo total para la localidad”.

factura de luz de añelo epen gentileza

Castillo dijo que no pidieron una audiencia con el intendente de Añelo, Milton Morales, porque sabe de la situación que están viviendo y porque el reclamo no es nuevo. “El intendente se lava las manos. El gobernador no puede venir a inaugurar un plan de viviendas sin gas, pero vino a entregar casas sin gas. Se ríen de los habitantes de Añelo”, se lamentó.

“La gente ya explotó porque no sabe cómo pagar las tarifas. A mí se me acumularon dos boletas, se me fue a casi 100 mil pesos de deuda e hice un pago parcial. En Añelo necesitás 4 ó 5 mil pesos por día para vivir. Acá casi la mitad del pueblo está sin gas. Es muy complicado todo”, agregó.

“Es lamentable y triste tener que cortar una ruta para tener soluciones. Seremos denunciados, caeremos presos, pero tenemos que pelear por nuestros derechos: estamos encima de un tubo de gas y no tenemos gas”, remarcó.

Estimó que será considerable la convocatoria para el próximo lunes porque hay muchos vecinos que están enojados por las promesas incumplidas de las obras de cloacas y asfalto. “Añelo no tiene nada, no tiene cloacas, no tiene gas, no tiene asfalto y pagamos las boletas de luz más caras. Estamos mal”, cerró el vecino.