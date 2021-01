Enojo por una escuela de Plottier que está "tapada de yuyos"

Padres y madres de la Escuela 301 de China Muerta, en cercanías a Plottier, piden por el mantenimiento del establecimiento. Denuncian que está "tapado de yuyos" y exigen que se cumpla con la limpieza del lugar, "empiecen o no las clases".

"No hubo mantenimiento en todo el año, está todo lleno de yuyos, está hecha un desastre. Ver esas fotos nos dio mucha pena", lamentó Alejandro, papá de dos mellizos que este año deben empezar tercer grado en la escuela, en diálogo con LM Neuquén.

El hombre explicó que, en medio del anuncio por el inicio de clases presenciales previsto para el próximo 3 de marzo, el edificio no tiene las condiciones edilicias adecuadas y "la escuela necesita la limpieza, aunque no vayan a empezar las clases". Es que, a pesar de la fecha pautada, el gremio docente ATEN advirtió que "no están dadas las condiciones" en relación a la situación epidemiológica y el reclamo salarial.