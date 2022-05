Enojo de vecinos por el aumento en las boletas de luz

Según detallaron, se dio un salto abrupto en la tarifa de luz y que, en su mayoría, se componen por impuestos y no por el consumo de electricidad. "De impuestos tengo el 70% de la boleta , consumo 1300 y entre varios e impuestos suma 3600 pesos, y hay ítems que yo no entiendo, derecho al uso del espacio público. Son reajustes y cosas que no tienen justificación", se quejó una de las vecinas presentes en el lugar en diálogo con LU5 .

Otra de las manifestantes reclamó: "Estoy en toma 7 de mayo, pedí medidor en primeros días de 2020, me lo instalaron en plena pandemia, como estaba sin trabajo no me conecté a la luz, cuando terminó la pandemia me llegó un aviso de 17 mil pesos de deuda, vengo el lunes a hacer el plan de pagos y me lo subieron a 22 mil, sólo de impuestos". Y agregó: "Ahora me llegó una boleta de 7 mil pesos donde 600 pesos es consumo, todo lo demás es impuesto. Yo no tengo gas, me calefacciono con todo eléctrico y no lo puedo afrontar".