“No creemos que exista una oposición entre la salud y la economía; no hay salud sin actividad económica, sólo habrá pobreza y sus consecuencias”, afirmaron a través de la carta. “Sí existe una clara oposición entre salud e irresponsabilidad en el cumplimiento de las pautas de prevención que no son complejas”, detallaron.

La carta está firmada por distintas entidades que incluyen a la Asociación de Comercio, Industria, Producción y Afines de Neuquén (ACIPAN), la Cámara de la Construcción, los colegios de escribanos, ingenieros, veterinarios, psicólogos, médicos y trabajadores del turismo. También se sumaron los sindicatos que representan a taxistas y trabajadores gastronómicos, entre otras entidades que agrupan a empresarios y trabajadores.

Aunque afirmaron que no se oponen a las distintas medidas de flexibilización que apuntan a generar espacio para la recreación de los ciudadanos, señalaron que “no resulta aceptable que muchas personas se encuentren infectados y demasiados con riesgo de muerte cuando otros prefieren no usar barbijo, jugar partidos de futbol, participar en asados, realizar reuniones numerosas, no respetar la distancia mínima, no cumplir las medidas de higiene y sanitización, y otras aún más graves”.

Desde las cámaras, colegios y sindicatos, que representan en algunos casos a los profesionales de la salud, afirmaron que el sistema de salud está en una situación límite frente al avance del coronavirus. “Debemos otorgar un apoyo efectivo, con nuestra actitud y comportamiento a los médicos, enfermeros y personal de apoyo, para que puedan recuperar su capacidad de gestión y superar el agotamiento, la saturación y la angustia de la impotencia”, explicaron.

“Más allá de los juicios de valor sobre el desarrollo de la política de tratamiento de la pandemia, es nuestra obligación pensar que nuestra irresponsabilidad produce consecuencias sumamente graves”, reflexionaron.

Los empresarios y trabajadores, a través de las 25 entidades firmantes, exhortaron a la población a cumplir con las medidas básicas de prevención, que cumplen un rol fundamental a la hora de evitar posibles contagios. Así, solicitaron que los neuquinos recuerden usar barbijos o tapabocas, que mantengan la distancia de más de dos metros y que se higienicen las manos de manera frecuente y adecuada.