Enzo se abrió camino en Vaca Muerta con la realidad virtual

"Cuando empecé a estudiar ya sabía que iba a desembarcar en Neuquén. Me recibí en diciembre y en febrero ya estaba acá. A los quince días ya tenía trabajo", recordó Enzo dando cuenta de una constante en su vida: la de poner en la mira un objetivo, visualizarlo y alcanzarlo.

Al poco tiempo se instaló en Rincón de los Sauces. Siete años y dos hijos después regresó a Neuquén buscando un nuevo impulso en su carrera profesional, que lo llevó a seguir sumando horas de vuelo en distintas compañías vinculadas a la industria hidrocarburífera, mientras planeaba hacer un cambio de rumbo en forma independiente. Estaba a punto de pegar el salto, cuando una propuesta de San Antonio Internacional prolongó su estadía en la relación de dependencia: "Yo había renunciado a una empresa al mediodía y a la tarde me llegó la propuesta que era muy buena y acepté", recordó en una amena charla con LMN.

Dos años después, las desvinculaciones masivas desatadas por la pandemia de coronavirus se convirtieron en el escenario propicio para que Enzo comenzara concretar su sueño. El motor no era económico, sino el afán de ponerse a prueba a sí mismo y desplegar sus alas para darle lugar a sus proyectos, sin limitaciones. "Yo quería desarrollar, innovar y explotar eso al cien por cien", subrayó.

Enzo recibió el 2021 con DUXS ya en marcha. En ese entonces su empresa de servicios integrales de seguridad e higiene

-especializada en formación profesional- contaba con su empuje y el acompañamiento de una colega y una diseñadora gráfica. Con el correr de los meses, el proyecto sumó cinco colaboradores más y una auspiciosa cartera de clientes de la talla de YPF, Tecpetrol, Schlumberger y Exlog.

"Prácticamente arranqué sin espalda, pero pude transitarlo bien porque tenía claro el objetivo. Fue ir pasito a pasito, en forma constante. Lo que hoy está pasando y lo que entiendo que va a pasar, lo tenía en la cabeza. Y la mayoría empezó a identificarse con nosotros porque buscamos hacer algo distinto. Sentía que había un reclamo por hacer siempre lo mismo, que las capacitaciones online no funcionaban del todo. Por eso apuntamos a ofrecer algo diferente, que tengan más práctica que teoría y un trato personalizado. Eso es lo que más cuesta, lo más fácil es que yo me pare y hable. En cambio, cuando te ponés hacer cosas, el aprendizaje es más significativo; y para el instructor y el centro de formación es más desafiante", argumentó y remarcó que dicha modalidad requiere tiempo y un mayor nivel de diseño y despliegue. "Yo lo que quería es que cada participante pase por una experiencia y le quede grabado el aprendizaje", enfatizó.

"Creo que también sumó la experiencia y los colegas. Muchas personas que trabajan en la industria conocían mi perfil y la seriedad con la que tomo cada cosa. Eso también ayudó bastante", postuló al pensar en el crecimiento vertiginoso que tuvo la empresa con apenas dos años de vida.

Actualmente DUXS se dedica a hacer estudios y mediciones de impacto ambiental, memoria de incendios, ergonomía, ruido laboral, iluminación y puesta a tierra, además de brindar asesoramiento técnico en seguridad industrial y sistemas de gestión y seguridad ocupacional.

No obstante, su foco está puesto en la capacitación de personal con cursos de alto contenido teórico-práctico, con certificación homologada por las principales operadoras de la región y una plataforma de entrenamiento que combina la realidad virtual con dinámicas de aprendizaje para la resolución de situaciones peligrosas en escenarios representados con la más alta fidelidad.

"Uno de los cursos que tenemos es de Analista de atmósferas peligrosas. Creamos un simulador de realidad virtual desde cero: es decir, desde la idea, hasta las situaciones y la réplica de los equipos. Y nos acreditaron como centro de entrenamiento MSA, una marca de equipamiento líder que confía en nosotros para que demos los cursos en nombre de ellos", dijo con orgullo Enzo.

"Lo que busco es que DUXS siga especializándose en concientización y formación para hacer desarrollos a medida en cualquier tipo de organización. En Neuquén no existe eso hoy. Si quisieras hacer una campaña con formación, elementos didácticos, impacto visual, lo tenés que armar por partes o llamar a alguien de Buenos Aires", dijo al proyectar el perfil de su empresa.

Representar a la provincia en un certamen nacional

El pasado 23 de noviembre, Enzo expuso los alcances de DUXS en el Museo de la Inmigración de la ciudad de Buenos Aires para competir en el concurso Emprendedor Argentino 2022, organizado por la secretaría de Industria y Desarrollo Productivo del ministerio de Economía de la Nación.

Llegó al certamen, luego de participar en diversos procesos de pre-incubación e incubación y ser elegido por el Centro PyME-ADENEU para representar a la provincia de Neuquén. "Participar en esas instancias fue muy bueno porque tomé muchas herramientas e información. Además confirmé que estaba en el camino indicado. Conocí a otros emprendedores y eso me abrió mucho la cabeza, en el sentido de ver que se puede, más allá de los prejuicios", sostuvo en alusión a su paso por los programas realizados por la agencia provincial.

Tras presentar proyectos para acceder al financiamiento otorgado en el marco del plan PAC Emprendedor y Escalar Emprendedores, Enzo logró ser parte de Emprendedores Argentinos 2022, una iniciativa que busca visibilizar e incentivar propuestas con un impacto social positivo.

"Si bien en los anteriores concursos no me seleccionaron, pude armar proyectos que terminé financiando y concretando solo. Así que más allá de la frustración de no ser elegido, me ayudó muchísimo a generar contactos, a armar la idea, bajarla a tierra -porque había que presentar todo con un montón de documentación- y hacerla realidad", resaltó antes de valorar su incursión en Emprendedores Argentinos 2022. "Con muy pocos recursos buscamos hacer mucho y con mucha convicción. Y que te reconozcan por eso, está muy bueno", indicó.

Al explicar por qué nunca bajó los brazos, Enzo esgrimió: "Yo estaba seguro que lo que proponía iba a ser disruptivo y que podía funcionar. Era la primera vez que MSA tenía un desarrollo como este. Ni siquiera a nivel compañía lo tenía". "Y todavía en el mercado no había nada parecido respecto a la realidad virtual. Si bien había elementos, la idea estaba muy vaga. Simuladores de realidad virtual había, pero no de estas características, con este equipamiento particular", destacó.

Una de las mayores gratificaciones que tuvo -y sigue teniendo con DUXS- es el compromiso y el alto nivel de involucramiento de su equipo en el proyecto. "Arrancamos con una empresa chiquita y ahora estamos trabajando dentro de Tecpetrol. En poco tiempo logramos varias certificaciones y empezamos a trabajar con clientes cada vez más grandes. Que todos los que forman parte se sientan orgullosos de eso, para mi es una de las satisfacciones más lindas. Y luego, algo muy naif, pero que para mi es importante: ver las caras de las personas cuando se van de nuestras capacitaciones, su evolución. Ver cómo te agradecen y valoran lo que hicimos, nos hace muy bien y nos indica que es por ahí", concluyó.