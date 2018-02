"Era alcohólico, me celaba y me daba cachetadas"

“Cuando denuncié todo eso, el gabinete social de la justicia buscaba que retomáramos la relación y que volviéramos a estar juntos. Me decían ‘él va a cambiar, dele otra oportunidad’. Fue increíble todo eso”, detalló la mujer.

Hace tres años se fue de la casa porque tenía miedo y la Policía le dijo que no podía. “Avisé en la comisaría y la mujer policía que me atendió me dijo que no podía irme. Le dije que no me podía quedar porque temía que pudiera matar a mis hijos, que era alcohólico, muy violento, que me daba cachetadas”, recordó Marisa, que tuvo que enfrentar sola todo lo que siguió.

“La Justicia, a pesar de que le pedí ayuda y que viera que me pasara la cuota alimentaria, nunca me dio una mano. Me mandaron parada y me dijeron que como yo trabajaba en la provincia y cobraba más de 8 mil pesos, me tenía que contratar un abogado particular”, afirmó la ex del femicida.

El día que Muñoz mató a Karina y Valentina, la noticia la dejó helada. “Cuando me enteré del doble femicidio, le eché la culpa a la Justicia. ¿Por qué esperaron que pasara semejante tragedia para tomar cartas en el asunto? Cuando las mató, la Justicia nunca me llamó para avisar, ni alertarme de nada, siendo que yo me había separado de él por violento”.

“Ahora mi miedo es por mis hijos, porque no sé cómo pueda actuar la familia de Karina”, concluyó Marisa, que tiene que apoyar a sus hijos para que afronten la realidad de que su padre es un homicida.