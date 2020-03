Personal-trainer-2.jpg abuelo de siete nietos y luce como treintañero" id="615522-Libre-1022910393_embed" /> abuelo de siete nietos y luce como treintañero" id="615522-Libre-1022910393_embed" /> Es abuelo de siete nietos y luce como treintañero

Wilkinson reconoció que la mayoría de las personas que no lo conocen creen que tiene alrededor de 30 años. Detalló que cuando está de vacaciones se suceden algunas situaciones poco habituales y que hasta han llegado a confundirlo con el novio de su hija. Incluso llegó a admitir que a veces esas situaciones lo incomodan un poco. "Si estoy de vacaciones, la gente me pregunta por mis abdominales, se me acercan mujeres de unos treinta y me han confundido con el novio de mi hija, en lugar de adivinar que soy su padre. A mis amigos les hace mucha gracia ver cómo la gente se sorprende cuando se enteran de que en realidad soy abuelo y tengo siete nietos", contó para el mismo medio.

Después de ganar tal popularidad en Facebook y otras redes sociales, miles de usuarios le han escrito para pedirle consejos sobre cómo mejorar su aspecto para poder lograr un estado similar al suyo. Por este motivo, Andy Wilkinson decidió dedicarse a ayudar a los demás, recomendándoles seguir una vida sana, entrenando tres veces a la semana como máximo, descansando como es debido y comiendo saludable en pequeñas porciones.

En realidad, nos les aconsejó nada del otro mundo, pero con su ejemplo alcanza para darse cuenta de que todo es posible.

Andy Wilkinson es abuelo de niños de entre 6 y 10 años pero, a muchos que lo ven con ellos no les resulta difícil creer que en realidad esos nenes son sus hijos. Este personal trainer británico es padre de Claire, de 37 años, Lee, de 35, y Sarah, de 33. Ellas tres, las que lo hiceron abuelo, dijeron que se lleva muy bien con sus nietos.

