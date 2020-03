El juez de la Corte Suprema de Nueva York James Burke condenó a Weinstein a 23 años de prisión por los casos de Miriam Haley, una exasistente de producción de televisión que aseguró que la forzó a tener sexo oral en su apartamento de Nueva York en 2006; y Jessica Mann, una exactriz que afirma que la violó en una habitación de hotel del centro de Manhattan en 2013.

La sentencia impuesta es cercana al máximo previsto (29 años) por lo que "se considera severa". "Estoy completamente confundido", dijo Harvey Weinstein este miércoles en la corte antes de oír su condena. "Siento remordimiento por todos los hombres que están atravesando esta pelea. Fui el primer ejemplo y ahora hay miles de hombres acusados. Estoy preocupado por este país", afirmó.

El productor aún enfrenta acusaciones en Los Ángeles por violación y agresión sexual a dos mujeres en 2013. Aunque negó los cargos en su contra y aseguró que se trató de "relaciones consentidas".

El proceso judicial contra Harvey Weinstein había comenzado en Nueva York el 6 de enero y se extendió por casi dos meses. Antes de la condena, Haley dijo que el abuso la había herido "mental y emocionalmente de manera profunda, tal vez para siempre", y Weinstein agregó: "Parecía completamente desconectado de la gravedad del crimen que había cometido". Mientras tanto, Mann afirmo que estaba "forzada a cargar con esa experiencia hasta la muerte".

Durante el juicio, tanto Mann como Haley reconocieron que continuaron viendo al acusado después de los asaltos y luego tuvieron relaciones sexuales consensuadas con él, lo que en un inicio complicó los argumentos de los fiscales.

La defensa, por su parte, sugirió que las acusadoras provenían de "actrices descontentas". Y, ante la condena, sus abogados dijeron que "la historia de su vida, sus logros y sus luchas son simplemente notables y no deben ser ignorados en su totalidad debido al veredicto del jurado".

Como productor, Weinstein ganó el Oscar a mejor película en 1999 por Shakespeare in Love ("Shakespeare enamorado") y estuvo detrás de otras películas como Pulp Fiction, The English Patient ("El paciente inglés") y Gangs of New York ("Pandillas de Nueva York").

LEÉ MÁS

Harvey Weinstein fue hallado culpable de abuso sexual y violación

Abandonan a un directo de Hollywood por viejo y tacaño