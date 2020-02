Abandonan a Al Pacino por viejo y tacaño

No gastaba

“Es difícil estar con un hombre tan viejo, incluso Al Pacino. La brecha de edad es difícil, sí. Traté de negarlo, pero ahora ya es un hombre mayor, para ser honesta. Entonces, con todo mi amor, no duró “, dijo Dohan.

De paso la actriz le tiró unos cuantos palitos a su ex pareja. Cuando le preguntaron qué regalos le había dado durante su relación de dos años, respondió: “Solo me compró flores. ¿Cómo puedo decir cortesmente que no le gustaba gastar dinero?”. Sin embargo, aseguró que espera poder seguir siendo amiga del actor a pesar de que ya no están juntos.

“Tuve una pelea con él y lo dejé recientemente, pero, por supuesto, realmente lo amo y lo aprecio, y me alegré de estar allí para él cuando me necesitaba, y de ser parte de su legado. Es un honor para mí. Me alegra que esta relación haya sucedido entre nosotros y espero que sigamos siendo buenos amigos”, expresó.

Meital, que después de probar suerte en el cine, el teatro y TV de Israel se hizo conocida por su participación en la serie estadounidense Weeds, y Al Pacino se conocieron en una fiesta en Hollywood a finales de 2017 y comenzaron a salir a mediados de 2018. Él acababa de romper con la actriz argentina Lucila Solá, 36 años menor, y con quien salió durante casi una década. Precisamente, la hija de Solá, la modelo y actriz Camila Morrone, es desde hace dos años la pareja de Leonardo DiCaprio, 23 años mayor que ella.

