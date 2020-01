Sangre caliente: Jujuy Jiménez reveló algunos detalles hot

Pocas fueron las veces en las que Sofía “Jujuy” Jiménez habló de su intimidad. Cuando se separó de Guillermo “Pelado” López reconoció que estaba asexuada, pero ahora que sale con Juan Martín del Potro está más pasional que nunca. La conductora de Modo Noche fue una de las invitadas al ciclo Divina comida, donde aprovechó a contar qué es lo que la pone muy hot. “Soy de sangre caliente, como que todo me enciende. El beso me enciende mucho, para mí es fundamental y es como la primera pieza”, comenzó contando Jujuy para que todo el mundo dispare sus ratones. “No puede faltar un buen beso. Puedo estar chapando horas, me encanta”, agregó la modelo.