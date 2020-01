Se separó Gonzalo Higuaín y estaría deprimido en Italia

Embed https://twitter.com/liopecoraro/status/1222987352731267095?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.primiciasya.com%2Fprimicias%2Fgonzalo-pipita-higuain-separo-lara-wechsler-quedo-triste-europa-argentina-01302020_SJdIvTezL

Si bien el "Pipita" siempre mantuvo un perfil muy bajo en cuanto a su vida privada, en 2018 se conoció la noticia de que se convirtió en padre, y en ese momento, también se filtró información de su pareja.

"Estoy feliz de esto. Cuando me decían que esto te cambiaba la vida yo decía que no o que hasta no vivirlo no sabés pero cuando lo vivís es algo impresionante, lo demás pasa a segundo plano totalmente. Cuando sos papá lo que te importa es eso, feliz de poder vivir esto con ella", contó Higuaín sobre su paternidad.

higuain-2.jpg

Según el periodista, dada la separación, la joven regresó a la Argentina con la hija de ambos, mientras que él se quedó muy triste en Italia. Además, se supo que Lara se instalará en el país y viajará constantemente al viejo continente para que la niña tenga contacto con su padre ya que la relación “no daba para más”.

El romance comenzó en 2017 y en dos años los jóvenes lograron formar una familia.

