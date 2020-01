En medio de esa polémica, ahora aparecieron unos chats que publicó el portal PrimiciasYa entre el Polaco y su ex pareja, en los que se tiran con todo. Infidelidades, violencia de género y nombres de famosos con los que se engañaron antes de terminar la relación. la charla fue subiendo de tono hasta que apareció la propia Barby para darle un corte a los mensajes. Era tarde. Ya habían caído en la volteada Gianinna Maradona, a quien se la vinculó con el Polaco, el Kun Agüero, ex de la hija de Diego y de Karina La Princesita, ex del Polaco.

“¿Cuando estuviste con el Kun te pensás que no dolió?”, le dice en un momento El Polaco y ella retruca: “Yo soy libre de elegir, como en su momento fuiste vos con la Maradona. ¿Te pensás que no me dolía? 'Es la hija del Diego', me decías. 'Es mi amiga'. Y yo era nadie para vos”, le contesta Aquino.

En otro momento, él le dice “yo quiero ser feliz con Bar (Silenzi)", y ella responde: “Entonces aplicalo porque ya hiciste mucho ruido y ahora tenés otra bebé en camino”.

La charla no solo nunca es amena, sino que retoma las denuncias públicas de Aquino sobre violencia de género. “Ruido hacés vos y no me dejás ser feliz. Pero un día tu hija va a saber que me querías meter en cana”, le endilga él.

Indignada, Aquino le dice: “Creo que estás mal vos, yo no voy a lastimar a mi hija con esas cosas. Son problemas de mayores, y no tiene por qué cargar con eso. Vos deberías superarlo porque pegar, me pegaste. Y yo te perdoné. No me escribas más. ¡Y no me culpes a mí! Es hora de madurar Polaco. Sos un hombre ya. Con tres hijos. ¡Madurá!”.

En el cierre del chat se puede ver que aparece Barby para ponerle fin a la discusión telefónica: “Vale soy Barby, ya está con esta charla”. Por último, se puede leer que Aquino le responde: “La charla la terminamos el Polaco y yo hace rato”.

