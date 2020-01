Fallecido bailarín de Showmatch sufría violencia

Descargo

Ante la fuerte acusación, Donatto salió a defenderse: "No voy a entrar en detalles. No sé por qué apuntan contra mí. Nosotros estábamos muy juntos. Sé que no le contaba a sus amigos que nos estábamos viendo". "No tengo relación con la familia, llamé 20 mil veces para saber cuándo era el velorio. Fui al velorio porque lo busqué por internet. Es falso que me hizo una denuncia junto a Gastón, que yo esté enterado. La familia y sus amigos me ignoraron", concluyó.

LEÉ MÁS

De Brito habló de "crimen" por el bailarín de Showmatch

Tristeza en el mundo del Bailando: murió un bailarín