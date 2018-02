"Es difícil de explicar lo que sentí cuando entró"

Sus 17 tantos en 24 partidos jugados confirman que se hizo cargo de la situación y a diferencia del año pasado, esta vez Marcelo Gallardo pidió un nuevo refuerzo para acompañar a Scocco: Lucas Pratto, el más caro en la historia del club. Su segundo gol contra Olimpo, donde pasó seis rivales, puso a la luz toda su jerarquía y potencial como delantero e inclusive se descarta que salga del equipo.

“Es difícil de explicar qué sentí cuando la pelota entró. Lo disfruté bastante y me costó creer al principio lo que se dio. Es difícil repetir un gol así y más en el fútbol friccionado de nuestro país”, afirmó el atacante con humildad, ya que ha metido otros goles similares jugando en la Lepra.

“Se dieron muchas coincidencias para marcar de esa forma porque terminaba el partido, ellos buscaban el empate y había espacios”, expresó en una entrevista en radio La Red.

Consultado su promedio de gol en River (0.70 por partido), opinó: “Me tenía fe al llegar porque sabía que iba a jugar en un club donde se me iban a presentar oportunidades frente al arco”. Igual, el nacido en Hughes (Santa Fe) aclaró: “No me considero un típico 9 de área, pero por suerte se me da seguido. Yo también me preparo para cuando me toque no convertir, por eso siempre trato de participar del juego”, afirmó.

Nuevos retos

Otro de los que habló ayer en el regreso de River a los entrenamientos fue Franco Armani, que debutó en el Monumental ante Olimpo. “Ya llevo varias semanas adecuándome. Estoy muy contento de estar en esta institución tan grande y muy agradecido por cómo me recibió la gente de River. Vine a buscar nuevos retos”, aseguró el arquero. Sobre la posibilidad de la Selección, expresó: “Recién estoy empezando acá en la Argentina. Lo tomo con tranquilidad porque recién llego”.

“Todos tenemos el sueño de vestir la camiseta de la Selección, aunque no me gusta postularme y prefiero que se hable por lo que pasa adentro de la cancha”. Ignacio Scocco. El delantero Millonario también sueña con la Selección.