Es el jugador "Del Poblo"

Todo lo que genera cada presentación de Delpo en su mejor ranking histórico (3 del mundo), con la ilusión de verlo algún día no tan lejano en lo más alto dominando a las leyendas de esta bella disciplina, nos retrotrae a los grandes momentos del deporte nacional (las peleas de argentinos por títulos del mundo, los partidos importantes de la selección de fútbol, las inolvidables prestaciones de la Generación Dorada de básquet). Y él ya es uno de ellos.

“Papi, ¿quién ganó que no aguanté y me quedé dormido? ¿A qué hora juega Del Potro el viernes? ¿Lo voy a poder ver o estaré en la escuela?”, me preguntó ansioso mi hijo de 8 años.

Con el inigualable Manu Ginóbili ya retirado y con Leo Messi alejado de la Selección, definitivamente Juan Martín tomó la bandera del deporte argentino y es hoy el gran héroe albiceleste. Podrá ganar o perder ante el incansable Nadal, podrá acercarse al Nº2 del mundo (Roger Federer) o hasta ser relegado al Nº4 por Novak Djokovic. De acá al domingo muchas cosas pueden cambiar. Pero el concepto no se modificará. El tandilense es hoy el jugador del pueblo.

El presente de Delpo va derecho a la galería de los grandes momentos históricos del deporte argentino.