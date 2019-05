El libro plantea que es imposible entender la Argentina sin entender el peronismo y que no se puede entender el peronismo sin entender el antiperonismo. Hace muchos años trabajo con la intención de entender la cultura nacional, los déficits democráticos en cuanto a la cultura política. El peronismo aparece como el gran enigma y en el libro muestro que es mucho menos enigmático de lo que parece.

¿No bien nace el peronismo surge el antiperonismo?

Exactamente, hasta podríamos decir que el antiperonismo es previo a su surgimiento. Es una forma del antipopulismo, y lo antipopular definía que Argentina tiene que ser Europa. Europa como la civilización. Se habla de los negros de Rosas, de los negros de Yrigoyen. El antipopulismo es muy anterior al peronismo, una matriz de percepción sobre las jerarquías sociales, sobre las razas que existían en la Argentina pero no solo la matriz de la barbarie de Sarmiento sino también Juan B. Justo explicando la superioridad de las razas europeas por sobre las criollas. No se puede entender la política argentina del siglo XX y XXI sin entender que el racismo es constitutivo de la política en Argentina.

¿El 17 de octubre de 1945 y el 20 de junio de 1973 son fechas clave?

El 17 de octubre del 45 divide en dos la historia argentina, marca al peronismo de modo definitivo. Perón es rescatado por la clase obrera movilizada y eso indica que el peronismo es siempre la combinación entre el plan de Perón y esa irrupción obrera. Es la comunidad organizada y el hecho maldito. El 20 de junio de 1973 representó la fiesta que no fue. Porque era el mito que se hacía realidad, 18 años pidiendo “Perón vuelve”, quizás muchos ya lo pedían diciendo que eso no iba a pasar pero igual era una forma de decir otras cosas. De pronto pasó, Perón volvió, Ezeiza era el picnic familiar del reencuentro de Perón y el pueblo pero la fiesta no existió. El reencuentro no existió nunca y terminó en tragedia. Ezeiza fue el pico máximo de movilización de los años 70. Después de Ezeiza hubo un descenso de la movilización popular.

Cuando se habla del menemismo, uno se pregunta qué pasó con el peronismo.

Es el gobierno peronista que invierte las tres famosas banderas: independencia económica, soberanía política y justicia social. Los antropólogos no nos dedicamos a estudiar las distintas formas en que las personas entienden o definen el peronismo. La principal pregunta sería por qué Menem fue reelecto en 1995. Esa es la gran cuestión a develar y en el libro eso se demuestra claramente. En 1989 es fácil entender por qué Menem gana. Menem es el Facundo que desciende del noroeste con su revolución productiva, y entre las elecciones y la asunción hay un cambio, no es el mismo, ese viraje termina en Bunge Born, el indulto, las privatizaciones y el auge neoliberal.

En el libro plantea que los proyectos homogéneos en el peronismo siempre fracasaron. En tanto, los heterogéneos tuvieron posibilidades de vencer.

El hecho de que las personas tengan la misma identidad política, a diferencia de lo que dice la teoría sociológica clásica o el marxismo más rudimentario, no depende de que sea socialmente homogénea. Muchos creen que solamente los pobres piensan de una manera o que todos los pobres piensan de la misma manera. Hay pobres que son peronistas y otros que no son peronistas, hay trabajadores que son peronistas y otros que no lo son. Si Macri no hubiera tenido el voto de varios peronistas, no hubiera ganado las elecciones. La pregunta sobre cómo se van dando las relaciones entre las heterogeneidades sociales, culturales, religiosas, étnicas y las unificaciones políticas son un gran misterio. Mucha gente ha creído que la clase obrera argentina se hizo peronista porque eran todos igualmente explotados. Ese es un error. Eran muy distintas las condiciones de trabajo en la Patagonia comparadas con los ferroviarios de la Capital Federal.

¿El peronismo es un fenómeno emocional?

Cuando se le pregunta a un peronista qué es el peronismo, responde “es un sentimiento”. El antiperonismo es también un sentimiento. No se entiende nada de la política si no se piensa en las racionalidades de la política y en las emocionalidades de la política.

¿Cómo puede proyectarse el peronismo de hoy?

La disyuntiva de fondo más allá del proceso electoral en sí es que el siglo XXI ha parido una nueva identidad, que es el kirchnerismo. El peronismo sigue por cuestiones del primer gobierno de Perón y de algunas cosas de los gobiernos de los Kirchner. Sin eso no subsistiría el peronismo del modo que lo hace actualmente. Es el actor más relevante de la política argentina. Después están los distintos peronómetros y kirchnerómetros, que dicen que el kirchnerismo es el peronismo del siglo XXI. Uno encuentra que existe el peronismo como un círculo, existe el kirchnerismo y que tienen una parte de superposición.

Hoy a las 18 se presenta en el Aula Magna de la UNCo

El libro ¿Qué es el peronismo? de Alejandro Grimson se presenta hoy a las 18 en el Aula Magna de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo). En tanto, el miércoles a las 10 expondrá en San Martín de los Andes en el ciclo “Repensándonos. Presente y futuro de la región”, organizado por la Legislatura provincial y la fundación Funyder. La actividad será en Le Village Hotel, Roca 816 de esa localidad. Grimson es doctor en Antropología por la Universidad de Brasilia, investigador del Conicet y profesor del Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín.

