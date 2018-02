Lidia Reyes es la mujer más tatuada de Europa. Primero fue la de España, luego la del continente, y quería ser récord Guiness. Sin embargo, justo camino a conseguirlo, decidió eliminar los tatuajes que ocultan su rostro. “Me estoy quitando los tatuajes de la cara porque me cansé, no porque no me gusten o me vea fea”, explicó Reyes. “Extraño mi rostro de antes, por esto me estoy haciendo el láser facial”, añadió.

Para Lidia no es ninguna contradicción ni le resulta extraño someterse a un tedioso y costoso tratamiento con láser para eliminar prácticamente todos los dibujos que en algún momento hizo en su rostro. “No me los voy a quitar todos, me voy a quitar el 95% de los tatuajes de la cara y luego me haré alguno nuevo incluso, pero me he cansado de verme tan llena”, aseguró ante sus seguidores.

Lidia reveló que eliminarlos duele mucho: “Como si te estuvieran dando latigazos con una goma en la cara, así es el dolor que se siente. Pero soy la menos indicada para hablar porque tengo un nivel de aguante del dolor muy alto”.