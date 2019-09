¿Es posible un festejo de cumpleaños infantil saludable?

¿Porque cumpleaños infantil es sinónimo de comer comida chatarra y kilos de azúcar en caramelos y golosinas?

Eso atemoriza y cómo mamá, además de cocinera Naturista, mi desafío es hacer cosas ricas, tentadoras, caseras por sobre todo sabiendo que ingredientes uso, y por qué no sanas y nutritivas.

En todas las comidas tenemos que alimentarnos. Y los festejos no tienen porque ser una excepción a eso. ¡Es posible comer comida de verdad en una ocasión festiva!

Acá te doy algunas ideas de que puede tener tu mesa de festejo de cumpleaños infantil:

La lista puede seguir, me sigo imaginando mil opciones más para poner a la mesa de festejo.

Comer es una bendición, un placer, una necesidad, el combustible de nuestro cuerpo y todo nuestro ser, un festejo. Sí, se puede festejar con comida rica y de verdad! Chin chin

Crema Nutella Sii, sería como una versión más natural y sana de la famosa crema ( casi golosina) Nutella. Acá serví rodajas de banana y frutillas con esta delicia, y se convirtió en un poste increíble. Ingredientes: - Avellanas 200 grs - Pasas de uva o dátiles 100 grs- Cacao amargo 3 cdas - Aceite de coco 2 cdas - Extracto de vainilla un chorrito ✏️Paso a Paso:- Poner en remojo las pasas de uva o los dátiles ya descarozados con agua tibia por lo menos 30 minutos. - Tostar las avellanas en el horno a fuego bajo por unos minutos. Controlar que no se quemen. Frotarlas con un repasador para sacarle la piel ( si quedan algunas no pasa nada) - Luego procesar todos los ingredientes hasta lograr la consistencia deseada. Le podes agregar agua de remojo de los frutos para que sea más ligero y también miel si te gusta más dulce. Lo guardás en un frasco en la heladera y dura 5 días aprox. Es ideal para rellenar alguna torta, alfajores, hacer bomboncitos y comerlo con rodajas de frutas! ☺️ Te gusto la receta?? Regálame un ❤️ así me inspirás para la próxima! Que tengas un hermoso Domingo Día del niño! A celebrar la inocencia que hay en cada uno de nosotros! #nutellasaludable #cremaavellanas #postresano #postrenatural #comidareal #alimentacionconsciente