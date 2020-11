Esa opción amigable llamada cosmética natural

View this post on Instagram

Hola a todos! Como saben el local está actualmente cerrado, pero les queríamos contar que usamos este tiempo para desarrollar dos nuevos jabones (ideales para el rostro y cuerpo) y para abastacernos de los jabones más pedidos. No se olviden de lavarse las manos! Nuevo: ❤JABÓN DE ARCILLA ROJA Contiene: Aceite de oliva, cera de abejas natural, manteca de cacao, semilla de amapola, arcilla roja. Recomendado para: Para pieles sensible y delicada, limpia en profundidad y suavemente, ayuda a la regeneracion de las células, tiene propiedades antinflamatorias y es descongestiva. Nuevo: JABÓN DE ARCILLA VERDE Contiene: Aceite de oliva, arcilla verde, cera de abejas y aceite esencial de romero. Recomendado para: Pieles grasas, limpia en profundidad y actúa como absorbente de la grasa. Tiene propiedades antisépticas y deja la piel elástica y renovada Nos abastecimos de los riquísimos: JABÓN DE ROSAS Contiene: Manteca de cacao, aceite de oliva, semillas de amapolas, aceite de rosas. JABÓN DE LAVANDA Contiene: Manteca de karité, Cera de abejas, aceite de lavanda.