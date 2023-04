Escándalo en Bajada del Agrio: denuncian votos truchos y falsificación de firmas en la elección

Ocurre que hay personas que votaron que no pertenecerían a la localidad. Es decir, figuran en el padrón, pero no residen en Bajada del Agrio. Llamativamente, un grupo de 25 ciudadanos tienen domicilio donde vive el intendente electo, sobre Avenida Roca.

Lo denunció la ex candidata ajefa comunal, Marisa Vanesa Vinez Orellana, de Juntos por la Vida, quien perdió la elección por 20 votos contra Esparza. La mujer quiere impugnar la votación, pero sobre todo denunciar que mucha gente que figura en el padrón y votó, no vive en Bajada del Agrio.

Recordó que la misma observación había realizado la lista del PRO antes de que la Justicia Electoral publique el padrón definitivo de personas en condiciones de votar. "Hilando fino, nosotros ahora detectamos lo mismo. Es gente que no vive acá", dijo Vinez Orellana.

Denunció que por estos votos ajenos a la localidad, tal vez consiguen un carnet de conducir o un terreno, como un claro ejemplo de clientelismo político.

Los "extraños" vecinos proceden de Loncopué, Neuquén, Zapala y otras localidades de la provincia. Su presencia en un pueblo chico donde todos se conocen fue notoria para el conjunto de los habitantes. Tanto es así que salieron a marchar de forma pacífica, para que la Justicia Electoral revise la situación.

"Entiendo que están empadronados y tienen derecho a votar, pero también es una realidad que no tienen derecho a que en una localidad se pierda por 20 votos por gente de afuera. Bajada del Agrio no eligió a Esparza, eligió el cambio", sostuvo Vinez Orellana. Y fue directo al hueso: "La gente que no es de acá la trajo este señor para ganar las elecciones".

La figura de Esparza es por demás controvertida, en tanto ya fue denunciado por violencia. "Bajada del Agrio padeció en manos de él, estuvo sumida en el miedo", recordó la ex candidata de Juntos por la Vida.

Fue denunciado por ella cuando era concejal y resultó golpeada; y por quien era su esposa, Mabel Pino, actualmente intendente de la localidad. "Nunca pasó nada .No entendemos que la Justicia no haya accionado", cuestionó.

Presunta falsificación de firmas

Otra gravísima irregularidad denunciada vino de la mano de dos mujeres que aparecen en la lista de Esparza y otras, pero nunca firmaron. Por lo mismo, reiteró su pedido a la Justicia Electoral, que investigue el proceso eleccionario. "Hay un pueblo de pie que no votó a este señor (Ricardo Esparza)", insistió.

Se puede apelar al censo para comprobar si las personas que votaron y están en duda tienen domicilio real en otra parte. "Al estar empadronados tienen el derecho a votar pero no a elegir una persona que hizo tanto daño", cerró la mujer.

La revisión sería sobre un caudal de por lo menos 70 votos.