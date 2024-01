Escándalo en Central: por qué Jaminton Campaz no quiere volver a jugar en Rosario

Cansado de tantas especulaciones, Miguel Ángel Russo decidió no hablar más de la situación del jugador colombiano.

Campaz 1.jpg Jaminton Campaz

Miguel Ángel Russo, al referirse a la situación de Campaz, fue claro: "Ni idea cuando se suma. Si viene, bien, y si no viene... No se puede estar esperando, tengo que dedicarme a los que tengo acá". El entrenador, visiblemente molesto, añadió: "No quiero ni hablar del tema".