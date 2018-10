La biopic del ídolo cordobés reflotó viejas internas entre sus allegados. Por Caso, Ulises Bueno removió el avispero al señalar que disentía con la recreación fílmica porque lo dejaba mal parado a su hermano y no a Patricia Pacheco. “Me dolió la película porque sólo Rodrigo sale como consumidor, y su pareja no, cuando era mutuo”, dijo apuntando a su ex cuñada y madre de Ramiro.

Como era de esperarse, Pacheco no se quedó callada y si bien reconoció haber fumado marihuana con el padre de su hijo, se distanció de la cocaína. "Fumé varias veces con Rodrigo. Y lo digo bien claro, yo fumé con Rodrigo. Ahora, siempre estuve afuera de la cocaína y todo eso. Y tuve una lucha para sacar a mi hijo de todo eso", advirtió.

"Si vamos a hablar seriamente con respecto a eso (por la droga), me parece que eso está demostrado en la película que es alguien el que va y se lo pone", aseguró. Rodrigo terminó así por algo. Y ese algo se llama cocaína. ¿La cocaína de dónde salía? ¿Quién la manejaba en ese entonces?", añadió indignada y sostuvo que no puede revelar quién era el encargado de entregarle las dosis al ídolo porque sino termina muerta.

"Pero si Ulises va a tomarse todo tan superficialmente...Nadie lo está culpando a Rodrigo por haber consumido", aclaró.

Pacheco también apuntó a la madre de cuartetero al señalar: "Betty Olave nunca me quiso a mí ni a Ramiro, que está sufriendo toda la pelea familiar".

Tras el paso de Pacheco por Intrusos, en Incorrectas, Beatriz Olave le contestó a la madre de su nieto y la acusó de enloquecer a su hijo y violentarlo, con el fin de hacerlo meter preso por violencia de género.

"Estoy re contra dolida. en la película ella no sale fumando nada. Ensucia a mi hijo", comenzó diciendo Olave. "Esta mujer está matando a toda la familia", sentenció y con voz encendida lanzó: "300 mil pesos me cobraba el hermanito de Patricia Pacheco para que vea al bebé".

"Al día de hoy est reclamando los temas que le dejó al hermano y la plata en la caja de ahorro", ´dijo encolerizada.

"Lo violentaba permanentemente para que Rodrigo le levantara la mano para que lo metan preso. No lo logró pero hizo otra cosas que fueron peores", agregó.

