Ulises Bueno se indignó al ver la película El Potro

A su vez, el cordobés estuvo en desacuerdo en cómo recrearon la figura de su padre, Eduardo Bueno. “Era un empresario serio, reconocido, una persona que viajaba para traer material de afuera, a María Marta Serra Lima la descubrió él. No era una persona bizarra, no usaba la oportunidad de su hijo para explotarlo, al contrario, no quería que su hijo cantara para no meterlo en ese ambiente”, remarcó.

Luego de decir que el perfil de Rodrigo en el film estaba alejado de lo que era en realidad, Ulises sostuvo que el final no fue adecuado. “Si bien el final fue trágico y terrible, no tuvo que marcarse de esa manera”, opinó.