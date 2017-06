Los investigadores confiaron que la mujer fue interceptada en la calle por su ex pareja, quien la llevó hasta una chacra donde la retuvo y también la violó.

Pudo escapar por un descuido y se refugió en la casa de unos familiares. Radicó la denuncia en la Comisaría 26ª.

Se trata de una vecina oriunda de Fernández Oro y que, en la actualidad, se encontraba separada de su pareja. El hecho ocurrió el 31 de mayo, cuando la mujer fue sorprendida a escasos metros de una sucursal de la Cooperativa Obrera.

En plena calle, fue abordada por su ex pareja y obligada a dirigirse a un vehículo. De manera intimidatoria, el hombre le dijo que no intentara nada porque si no iba a matar a sus hijas.

La víctima fue llevada hasta la chacra donde trabaja el hombre, que le exigió que le cocinara. “Vos estás para eso, las mujeres tienen que cocinar”, le dijo.

Tras compartir la comida, empezaron las agresiones y los primeros intentos de abuso. Ante la resistencia de la mujer, el atacante le dio varios puñetazos en el rostro y cuando la mujer quedó prácticamente noqueada, perpetró la violación.

Durante cuatro días, el violento tuvo a la mujer encerrada en una habitación en la que se reiteraron los abusos, los golpes y las humillaciones.

A pesar del miedo, la víctima encontró una ocasión propicia para escapar cuando llegó el dueño de la chacra. Se alejó a la carrera y pudo llegar hasta la toma Martín Fierro, donde viven sus familiares. Esto sucedió el 3 de junio y al día siguiente realizó la denuncia en la Unidad 26ª.