Escobar: encuentran puré de tomates con restos de una rata

Inés ha intentado comunicarse con diferentes organismos para realizar la denuncia correspondiente desde el pasado mes de abril, sin embargo aún no recibe ningún tipo de respuesta."Llamé a Arcor para avisar y que retiraran ese lote y me dijeron que guardara la caja que pasaban a retirarla. La metí en el freezer y hasta la fecha no vinieron. También llamé al supermercado, y en Defensa del Consumidor no me dieron una respuesta. Me preocupa porque así como me pasó a mí, le pudo haber tocado a cualquiera".

resto de rata en pure de tomate www.minutouno.com

Más allá del mal rato, los días de enfermedad Inés Quintero le preocupa el hecho de que las cajas de puré de este lote sigan estando en las alacenas de más familias en Escobar. Por ello, ha decidido dar a conocer su historia al ser por lo pronto la única alternativa que ha conseguido para alertar a la comunidad.