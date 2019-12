Escondido con la Niña Loly

“Para los que me preguntaban por Loly”, escribió De Brito en Twitter junto a la captura de su chat de Instagram que dice que la ex de Jorge Rial y el ex jugador de Huracán tuvieron un accionar muy sospechoso en un boliche.

“Hola, Ángel. Te quería contar que ayer en un boliche de Córdoba, Foster, en el que cantaba la banda Ke Personajes, llegaron juntos La Niña Loly y Wanchope. Y estuvieron con un grupo de amigos que se encargó de taparlos toda la noche”, fue la noticia del informante.

Más pruebas

Por otro lado, el “cronista” anónimo también el aseguró al jurado del “Súper Bailando”, que Cristian Pavón, ex jugador xeneize, estuvo presente en ese lugar y se sacó una fotografía con quien fue su compañero de plantel y con el cantante de la banda que se presentó en el local bailable, algo comprobable en las historias de Instagram del usuario del músico, mientras que en las cuentas de los respectivos integrantes del presunto amorío, no hay imágenes nuevas y mucho menos una foto juntos.

Los encuentros entre Loly y el nueve de Boca -tiene dos hijos, Valentino (5) y Catalina (2)- parece que vienen siendo frecuentes. “Con respecto a La Niña Loly. El fin de semana pasado estuvo en un baile de cuarteto con sus amigas en Córdoba, y cuando llegó Wanchope se juntaron y estuvieron hablando gran parte de la noche”, fue el mensaje del interlocutor de Ángel.

Ya la postuló como angelita

Si bien De Brito se encargó de ventilar el supuesto amorío, el conductor dijo que le gustaría tener a Antoniale en LAM. Al enterarse de la noticia, Cinthia Fernández se expresó con polémico emoji con la carita de “vómito”.